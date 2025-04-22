شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ينتهى من تصوير الفيلم العالمى "the crows" ودخوله مراحل المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم عمرو سعد من تصوير فيلم "the crows" ودخوله مراحل المونتاج، استعدادا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وعلق عمرو سعد على صفحة فيس بوك قائلا: "الحمدالله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله the crows، ونشر عدة صور من كواليس العمل الذى يحمل عدد من المفاجآت كما أكد لنا عمرو سابقا في تصريحات خاصة وترجمته لأكثر من لغة.



مشاهد من فيلم الغربان



مشهد من الغربان



مشهد من فيلم الغربان



عمرو سعد فى فيلم الغربان



عمرو سعد



فيلم الغربان

فيلم الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وكان آخر أعمال عمرو سعد فى السينما فيلم "حملة فرعون" الذى تم عرضه فى عام 2019، وشارك فى بطولته مايك تايسون، محمود عبد المغنى، روبى، حمدى الميرغنى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، سوزان نجم الدين، قمر، بيومى فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.