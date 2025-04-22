شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تحصد القمح فى غيطان أسيوط.. حكاية صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مؤخرا لقاء سويدان في احتفالات العيد القومى لمحافظة أسيوط، بحضور عدد من الفنانين منهم فتوح أحمد وتامر عبد المنعم وأحمد بدير، واستقبلهم محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر بحفاوة شديدة .

وأعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بحفاوة الاستقبال من قيادات محافظة أسيوط، وخلال رحلتها تجولت في عدد من الأماكن بالإضافة إلى أنها ذهبت إلى الأرض الزراعية داخل المحافظة وخضعت لصور وهى تجنى محصول القمح، كما قادت جرار زراعي.



لقاء سويدان تحصد القمح



لقاء سويدان تقود جرار زراعي



لقاء سويدان مع محافظ اسيوط



لقاء سويدان وأحمد بدير وفتوح أحمد



لقاء سويدان وبدير



كما زارت الفنانة لقاء سويدان خلال زيارتها لأسيوط دير المحرق مع الانبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والذى يعد واحدًا من أهم الأديرة والمزارات المسيحية والآثار القبطية المصرية

ويمثل العيد القومى لمحافظة أسيوط رمزًا للفخر والبطولة والتضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن، ويجسد الروح الوطنية المتأصلة في أبناء أسيوط، ويعد مصدر إلهام للأجيال الحالية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وفرصة لتجديد العزم على مواصلة العمل والجهد لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.



وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، من بينهم اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي ابو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالإضافة إلى أهالي قرية بني عدي الذين حرصوا على المشاركة في هذه اللحظة الرمزية الهامة.