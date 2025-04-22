بعد طرح إعلان المشروع X.. أفلام أكشن قدمها كريم عبد العزيز وحققت نجاحًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - تم بالأمس طرح الإعلان التشويقي الأول لأحدث أفلام النجم كريم عبد العزيز "المشروع X"، الذي يتعاون من خلاله مع المُخرج بيتر ميمي ويُشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من أبرزهم ياسمين صبري، إياد نصار، ماجد الكدواني و هنا الزاهد.

وينتمي فيلم "المشروع X" لنوعية أفلام الأكشن التي يعود إليها الفنان كريم عبد العزيز في السينما بعد غياب ثلاث سنوات منذ تقديم آخر فيلم "أكشن" بمُشاركة الفنان أحمد عز وهو فيلم "كيرة والجن" عام 2022، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام السينمائية التي قدمها الفنان كريم عبد العزيز في إطار "الأكشن".

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أبو علي

يُعد فيلم "أبو على" من أول الأفلام السينمائية التي قدم من خلالها الفنان كريم عبد العزيز نوعية الأفلام السينمائية التي تعتمد على المُطاردة والأكشن بعد نجاحه في عدد من الأفلام التي قدمها بإطار من الكوميديا والرومانسية مثل "الباشا تلميذ، حرامية في تايلاند، حرامية في كي جي تو، ليه خلتني أحبك".

وجاء فيلم "أبو علي" الذي تم عرضه عام 2005 من تأليف بلال فضل ومن إخراج أحمد جلال والذي تعاون معه الفنان كريم عبد العزيز في العديد من الأفلام السينمائية، وشارك ببطولة الفيلم منى زكي، خالد الصاوي، طلعت زكريا والعديد من الفنانين.

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واحد من الناس

خارج على القانون

ولاد العم

كيرة والجن

عام 2006 قدم الفنانتجربة سينمائية جديدة مع المُخرج أحمد جلال التي اعتمدت على الأكشن أيضًا من خلال فيلم "واحد من الناس"، وشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم منة شلبي، محمود الجندي، عزت أبو عوف، وبسمة.للمزيد من الأخبار: كريم عبد العزيز ومغامرة مثيرة في المشروع X.. وهذا موعد عرضهكرر الفنانالتعاون مع المُخرج أحمد جلال للمرة الثالثة عام 2007 من خلال فيلم "خارج على القانون"، الذي جسد خلال أحداثه شخصية جديدة وهي "تاجر الممنوعات" ويُحقق الفيلم نجاحًا لدى الجمهور. وشارك ببطولة الفيلم حسن حسني، مايا نصري، أحمد سعيد عبد الغني، محمود الجندي، وإنعام سالوسة.يُعد فيلم "ولاد العم" واحدًا من أنجح وأشهر الأفلام التي قدم من خلالها الفنانأفلام "الأكشن"، وقد تعاون بالفيلم مع المُخرج شريف عرفة وشارك ببطولة الفيلم منى زكي، شريف منير، إنتصار وظهرت الفنانة كندة علوش خلال أحداث الفيلم ضيفة شرف.يُعد فيلم "كيرة والجن" الذي جسد بطولته الفنانمع الفنان أحمد عز من آخر الأفلام التي قدمها ودارت أحداثها بإطار من "الأكشن" وتم عرضه عام 2022. وضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين شاركوا في بطولته من أبرزهم هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، على قاسم، ورزان جمال.

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