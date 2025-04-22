رحت لمرحلة تخض: هذا هو سبب اعتزال صابرين بعد أم كلثوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - كشفت الفنانة صابرين العديد من أسرارها الفنية والاجتماعية، كما أوضحت سبب اعتزالها وابتعادها عن الفن بعد تأديه شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم من خلال مسلسل تلفزيوني، وكذلك سبب تشبيه الكاتب وحيد حامد لها بالفنان الراحل أحمد زكي.

هذا هو سبب اعتزال صابرين الفن بعد أم كلثوم

كشفت النجمة صابرين أثناء حلولها ضيفة الإعلامية مها الصغير في برنامج "السهرة" المذاع على قناة " CBC "؛ عن السبب وراء شغفها وحبها الكبير للفن وأوضحت سبب ابتعادها واعتزالها عنه بعد مشاركتها في مسلسل "أم كلثوم"؛ حيث قالت: "أنا حبيت الفن جدًا لما ابتعدت واعتزلت بعد أم كلثوم".

وأكملت:"أنا بعدت بعد أم كلثوم لأن النجاح الفظيع اللي حققه المسلسل حاسسني بالخوف إني هعمل إيه بعد ذلك، ودائماً اللي بيجسد شخصية أم كلثوم بيشعر بعدها أنه كان في قمة، أم كلثوم كان في القمة وأنت عاشرتي ناس بتفكر وبتشتغل بجد، فمش هينفع بعدها تدخلي بلاتوه تلاقي ناس مش فاهمة شيء".

وتابعت صابرين: "في مسلسل أم كلثوم كانت كل حاجة مضبوطة جدًا جدًا، أم كلثوم كانت تُجالس القمم من موسيقيين ورؤوساء، فليس منطقي أنك تعملي دور تلاقي الممثل اللي قدامك مش فاهم حاجة، أشياء كثيرة في هذا المسلسل خضتني، حتى على المستوى المهني أنت رُحتي لمرحلة ومنطقة تخض".

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لماذا شبهها وحيد حامد بالراحل أحمد زكي!

كما أوضحت خلال الحلقة عن سبب تشبيه المؤلف وحيد حامد لها بالراحل أحمد زكي؛ وذلك بسب تقمصها لشخصية "زينب الغزالي" في مسلسل "الجماعة"، وحققت نجاحًا كبيرًا؛ حيث قالت: "وأنا بحب أتقمص وأهضم الدور، ولكن لما بروّح وجود أسرة وبيت وشغل معاهم مرتبطة بيه بيفصل وبيطلع الواحد من الشخصية اللي متقمصها".

وأضافت: "عملت شخصيات كتير الجمهور صدقها برغم إن مفيش شبه بيني وبينهم زي أم كلثوم، وزينب الغزالي، مؤكدة أن من أهم الأشياء التي تسببت في تعب الراحل أحمد زكي هو إنه كان عايش لوحده فلا يستطيع الانفصال عن الشخصية".

آخر مشاركات صابرين الفنية

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قدمت الفنانةالدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية"، من خلال شخصية الطبيبة نفسية "عايدة"، التي تتردد عليها "سلمى" التي تعمل طبيبة صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها والتي جسدت دورها، وتتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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