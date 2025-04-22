كريم فهمي يكشف اشتراكه نفس مرض ياسمين عبد العزيز فما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - كشف الفنان كريم فهمي عن معاناته من "اضطراب فرط الحركة"، مؤكدًا أن النجمة ياسمين عبد العزيز تعاني من نفس الأضطراب، كما أعرب عن حبه الشديد لها كاشفًا عن أهم مميزاتها وعيوبها، كما تحدث عن مخاوفه من مشاركة ياسمين مجددًا في مسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب".

هذا المرض يجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

حل الفنان كريم فهمي ضيف الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة " ON "؛ وخلال الحلقة كشف عن كواليس مشاركته في مسلسل "وتقابل حبيب" والذي عُرض خلال شهر رمضان 2025 مع النجمة، والذي كشف عن أبرز عيوبها ومميزاتها، كما أكد أصابتهما باضطراب فرط الحركة وتشتيت الأنتباه.

حيث قال فهمي: "ياسمين عبد العزيز كاريزما ماشية على الأرض، وأحنا علاقتنا غريبة على الرغم من أننا أصحاب جدًا بس طول الوقت ناقر ونقير، ودائماً خلافتنا بتكون خلافات أصدقاء، فأحيانا في التصوير بنبقى زعلانين من بعض وممكن نظل أسبوع كامل لا نتحدث فقط مجرد سلام، وأحيانًا بنهزر، محدش فاهمنا".

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وتابع كريم فهمي:"من أحلى الحاجات في ياسمين عبد العزيز أنها جدعة و بـ 100 راجل، صاحبة صاحبها، وهي كل حاجة وعكسها، بمعني أنها طفلة ولكن شخصيتها قوية، هي عنيدة جدًا ولكن تحب عندها وتضحك بيه، هي استثنائية نسخة واحدة فقط، وأنا بحبها جدًا، فعيوبها هي مميزاتها والعكس، فلابد أن تتمتع بالحكمة طول الوقت لأنك تتعامل مع طفلة ولكنها لذيذة".

وأكد كريم فهمي: "ياسمين مثلي تعاني من اضطراب في فرط الحركة وتشتيت الانتباه، ممكن لو حضرتك بتكلميها في موضوع، غصب عنها ممكن دماغها تروح حتة تانية، وأنا كدا، فلابد أني أرجعها للموضوع تاني، هي برضه عندها فرط حركة رهيب، مبنعرفش نركز غير في اللي بنحبه، لو بنعمل حاجة بنحبها بنعملها على أكمل وجه".

وقد فاجأ كريم جمهوره بإصابته بمتلازمة "ADHD"، مؤكدًا اكتشافه المرض من خلال ابنته قائلًا: "أنا اكتشفت إني عندي ADHD بالصدفة لما بنتي كانت بتعاني من قلة تركيز، رحت أطمن عليها عند دكتورة، فقالتلي: على فكرة حضرتك كمان عندك ADHD، لما الدكتورة فاجئتني بالتشخيص رجعت فلاش باك، فاكر وأنا صغير كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحس كأن ستارة نزلت قدامي ماكنتش بركز، زي جملة هو ذكي لو ركز".

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هذه مخاوف كريم فهمي من وتقابل حبيب

كما أكدخلال الحلقة أنه كان يشعر بخوف وتردد تجاه هذه التجربة قائلاً: "من أول المسلسل والناس كانت متفاعلة، بس قلقي كان أكبر من أي حاجة، لأني كنت خايف من المقارنة مع مسلسل ونحب تاني ليه؟ وده بسبب إن نفس الثنائي موجود: أنا وياسمين عبد العزيز، وكمان الكاتب عمرو محمود ياسين وعدد من نفس فريق العمل".

قال كريم فهمي أنه اضطر لبذل مجهود مضاعف لضمان نجاح العمل وظهوره بشكلٍ لائق، وأشار إلى أنه بذل مجهود كبير مع المؤلف عمرو محمود ياسين للاهتمام بتفاصيل الشخصية وظهورها بشكلٍ مثالي.

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مسلسل "وتقابل حبيب"

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج بأخرى سراً وتدخل في صراعات مع عائلته.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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