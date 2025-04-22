خاص لـ الخليج 365 باسل الصلي: مهرجان أفلام السعودية حدث كبير وجديدي القادم فيلمان سينمائيان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - أثناء حضوره لمهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11 الذي انطلقت فعالياته بالظهران، وبدأت من 17 ويستمر إلى 23 أبريل 2025، وجاءت تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، عبَّر الفنان باسل الصلي عن سعادته بالتواجد بالمهرجان وقال لـ"الخليج 365": "هذا المهرجان حدث كبير وسعيد لتواجدي به".

وعن الأصداء التي وجدها بمشاركته بمسلسل "شارع الأعشى" والذي جسد فيه شخصية "متعب" ابن وضحى بالعمل قال باسل: "أتمنى دائماً كفنانين أن نكون عند حسن ظن جمهورنا العزيز وحقيقة الأصداء التي وجدناها من مسلسل "شارع الأعشى"، جداً جميلة وتدعو للفخر ونعدهم أن نقدم لهم دائماً الجميل وأقول لهم القادم أفضل بإذن الله".

وعما إذا كان هنالك موسم ثانٍ من مسلسل "شارع الأعشى" قال باسل: "إلى الآن لم يحدد رسمياً لكن نأمل بإذن الله أن يكون، فالعمل وجد أصداء طيبة ومرضية للغاية وحقق الكثير من التفاعل وتصدر الترند".

وعن جديده القادم كشف باسل الصلي قائلاً: "لديّ فيلمان سينمائيان الأيام القادمة سيريان النور بإذن الله".

مسلسل "شارع الأعشى"

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"شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، بالموسم الرمضاني 2025، وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، باسل الصلي، ريم صفية بالإضافة إلى آخرين.

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