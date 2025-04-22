خاص لـ الخليج 365 نجلاء العبدالله: فخورون بتكريم مهرجان أفلام السعودية لإبراهيم الحساوي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - شكرت الفنانة نجلاء العبدالله مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11 لاختيارها تكريم شخصية فنية مهمة، وهو الفنان إبراهيم الحساوي، وذلك أثناء تواجدها في المهرجان الذي انطلقت فعالياته بالظهران، والذي بدأت فعالياته من 17 ويستمر إلى 23 أبريل 2025، وجاء تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

وقالت نجلاء العبدالله لـ"الخليج 365": "الفنان إبراهيم الحساوي يستحق التكريم، فهو أستاذ ومدرسة كبيرة للفن السعودي، ونحن فخورون له وسعيدون لتكريمه".

وعن جديدها القادم كشفت نجلاء قائلة: "سأخص "الخليج 365" بخبر حصري وهو أنني أقوم بالتحضير لفيلمين سينمائيين سيريان النور قريباً، كذلك أحضر أيضاً لمسلسل قادم مختلف الفترة القادمة بمشيئة الله".

وعن الأصداء التي وجدها مسلسلها الذي عُرض مؤخراً قالت: "جداً سعيدة بآراء متابعيني وجمهوري عن دوري الذي قدمته في رمضان بمسلسل "باب سين" مع نخبة من النجوم، وهو عمل كويتي وأجسد فيه دور عائلة سعودية، ويغلب على العمل الطابع الكوميدي، والحمد لله نال استحسان المشاهد. كذلك فخورة أنني شاركت بحلقة واحدة من مسلسل "يوميات رجل عانس"، وكنت ضيفة مع الفنان الكوميدي المميز الفنان إبراهيم الحجاج. وأحب أن أوجه رسالة إلى جمهوري وأقول له أحبكم وشكراً على دعمكم، لولا وجودكم ما كنت موجودة بهذا المكان وهذا الإنجاز".

أبرز أعمال الفنانة نجلاء العبدالله

وكان أبرز أعمال شاركت فيها نجلاء العبدالله وعُرضت مؤخراً هما عملان؛ الأول مسلسل "باب السين" والذي جاء بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وتدور أحداثه حول عائلة تبدأ جميع أسماء أفرادها بحرف السين، وتحدث بينهم العديد من المواقف الطريفة في حياتهم اليومية، أثناء سعيهم لحل مشكلاتهم الخاصة والمشتركة، وتتوالى الأحداث. ومن تأليف مريم نصير، ومريم القلاف، ومن إخراج نهلة الفهد، بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار،

ومسلسل "يوميات رجل عانس" وتدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ ما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وتتوالى الأحداث التي تتناول في كل يوم قصة وتنتهي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، وفيصل الدوخي.

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