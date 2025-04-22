خاص لـ الخليج 365 خيرية أبو لبن: مهرجان أفلام السعودية حدث فني مهم وجديدي القادم فيلم سينمائي عربي تركي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - تواجدت الفنانة خيرية أبو لبن في المنطقة الشرقية وتحديداً بالظهران، وذلك لحضور فعاليات مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 11، والتي انطلقت من 17 أبريل وتستمر إلى 23 من الشهر ذاته، وجاءت هذه الدوره تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، وهي من تنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

وقالت خيرية أبو لبن لـ"الخليج 365": "هذا المهرجان يعد دعماً لكل فنان سعودي وجداً سعيدة بالتواجد فيه، وحقيقة في كل عام يثبت لنا هذا المهرجان دعمه لكل الفنانين والمخرجين الكتاب السعوديين، بل وحتى الهواة الذين يريدون أن يكتشفوا مواهبهم ويسلكوا طريق الفن". وتابعت قائلة: "هذه السنة أيضاً مميزة بالمهرجان؛ حيث نشهد تكريم الفنان إبراهيم الحساوي، جداً سعيدة لتكريم هذه القامة الفنية السعودية، وتكريمه يعد تكريماً لكل الفنانين".

خيرية أبو لبن تتحدث عن جديدها القادم

وعن جديدها القادم، قالت خيرية أبو لبن: "الآن وبعد الموسم الرمضاني هنالك ركود فني ولكن هنالك نصوصاً أقرؤها لمسلسلات وأفلام، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بعد، ولكن هنالك عملاً لي وهو عبارة عن فيلم سينمائي عربي تركي سيرى النور قريباً في دور السينما، وسأعلن بإذن الله عن تفاصيله والإفصاح عنه وعن التاريخ الذي سيشهد هذا الحدث"، وتابعت قائلة: "أيضاً عُرض لي مؤخراً مسلسل سعودي كويتي وكان بعنوان من الأحد إلى خميس، ويشاركني في البطولة الفنانة فوز الشطي وكذلك أسماء من السعودية ومن الكويت، والحمد لله وجد أصداء جميلة من قبل المشاهد وتلقيت ردود فعل مرضية للعمل وخاصة أنني جسدت دوراً جديداً وهو "المرأة الملقوفة" والتي تتحدث كثيراً وتتدخل بما لا يعنيها ويخصها، ولكنها بعد عدة أحداث وبعد أن تكشف أن زوجها رجل كذاب ونصاب تتحول شخصيتها إلى امراة أخرى وتتوالى الأحداث".

واختتمت قائلة: "الحمد لله جداً سعيدة بتقبل الجمهور للعمل ومتابعته له وكذلك الثناء الذي وصلني بعد عرض المسلسل".

آخر أعمال الفنانة خيرية أبو لبن

وكان آخر أعمال الفنانةهو مسلسل "من الأحد إلى الخميس"، وهو مسلسل من إﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، من بطولة فوز الشطي، محمد الدوسري، إيمان فيصل، شهد سلمان، رانيا شهاب، خيرية أبو لبن، رندا حجاج، محمد المنصوري، محمد جمال الشطي، خالد الصراف، وليلى الرندي، وتدور أحداثه حول ثلاث قصص اجتماعية تجتمع كلها تحت ثوب الجريمة، فقصة ترتكب فيها امرأة جريمة بغير قصد دفاعاً عن زوجها وتسعى لإخفاء الجريمة، وأخرى شخص مجهول الوالدين يخدع امرأة بأنه تاجر غني حتى يتزوجها، وثالثهن أحد مشاهير السوشال ميديا يستغل فتاة ليكسب من خلالها أموالاً طائلة من عمله بشبكة تتاجر بالأعضاء.

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