خاص لـ الخليج 365 فيصل الدوخي: مهرجان أفلام السعودية مميز وسعيد بتكريم إبراهيم الحساوي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - يرى الفنان فيصل الدوخي أن مهرجان أفلام السعودية بنسخته الـ 11 يعني له الكثير ولأسباب عديدة، وقال لـ"الخليج 365": "سعيد جداً لحضور المهرجان، وهذه النسخة تعني لي الكثير منها تكريم الفنان والأستاذ إبراهيم الحساوي الذي تعلمنا منه الكثير، وأتمنى له الصحة والعافية "أبو محمد"، فنحن نحبه ونحب ما يقدمه من أعمال جميلة وندعو له بطولة العمر لنتعلم منه أكثر".

وواصل فيصل الدوخي قائلاً: "أيضاً هذه النسخة من المهرجان تشهد وجود أول فيلم من إنتاجنا في بيت الكوميديا، وهو فيلم "إسعاف" ومشارك ومنافس بالمسابقة ونتمى له التوفيق بإذن الله، وأدعو الجميع لمشاهدته".

فيلم "إسعاف"

"إسعاف""هو فيلم من إنتاج بيت الكوميديا وهو أول فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX، تدور أحداثه حول مُسعفَين شابين وهما "عمر" و"خالد"؛ حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع، ولكن يستطيعان أن يتجاوزا المحن وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، أحمد فهمي، حسن عسيري، لطيفة المقرن، فهد البتيري، مطلق مطر، فيصل الدوخي، نيرمين محسن، نواف الشبيلي، علي إبراهيم، بسمة داود، سعيد صالح، مهند الصالح، مهدي الناصر، وهو يُعرض حالياً بدور السينما.

آخر أعمال فيصل الدوخي

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أما آخر أعمال الفنانالتي عُرضت بالموسم الرمضاني 2025 فهو مسلسل "يوميات رجل عانس" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبد الله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، و

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