خاص لـ الخليج 365 سمر شِشّة‎: أشارك بمشروع في سوق الإنتاج بمهرجان أفلام السعودية وأحضر لأفلام من تأليفي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - اعتبرت الفنانة سمر شِشّة هذه النسخة من مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11، الذي انطلقت فعالياته بالظهران، من يوم 17 ويستمر إلى 23 أبريل 2025، وجاءت تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، مختلفاً عن النسخ السابقة وقالت لـ"الخليج 365": "جداً سعيدة بحضور المهرجان، وهذا العام مختلف بالنسبة لي لأن لدي مشروع في سوق الإنتاج قدمته وأتمنى أن أجد الدعم لإنتاجه، وستكون هذه أول تجربة إخراجية بالنسبة لي".

وعن جديدها القادم كشفت سمر شِشّة أنها في طور تحضير بعض الأعمال قائلة: "وجدت نفسي الفترة الماضية منشغلة بكتابة الأعمال؛ لديّ مسلسل وفيلم طويل وآخر فيلم قصير أقوم بكتابتها وسترى النور بإذن الله قريباً وسعيدة حقيقة بكل تجاربي الفنية".

آخر أعمال الفنانة سمر شِشّة

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وكان آخر فيلم عُرض في دور السينما للفنانة سمر ششة فيلم "إلى ابني"، وتدور أحداث العمل حول "فيصل" المواطن البريطاني من أصل سعودي، والذي يعيش في "لندن" مع ابنه "آدم"، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يقرر "فيصل" ترك عمله والعودة إلى المملكة السعودية رفقة ابنه، فتمثل العودة صداماً بين "فيصل" ووالده الذي كان يرفض سفره بالماضي، وتحدث الكثير من الأحداث التي تقلب هذا الصدام ويتحول إلى شيء آخر، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الفنان ظافر العابدين، ومن بطولة الفنان ظافر العابدين، إبراهيم الحساوي، سمر ششة، آيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي.

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