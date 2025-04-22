محمد رمضان : لن ينسى التاريخ أنني أول من قام بذلك

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من كواليس حفله الثاني في كوتشيلا، الذي أحياه الأحد في الولايات المتحدة الأميركية.



وكتب رمضان تعليقاً:"لن ينسى التاريخ أن أول مصري غنى هناك كان محمد رمضان، بفضل الله وحب جمهوري، بدأنا نكتب فصلًا جديدًا في التاريخ... هذه مجرد البداية".

وكان قد أثار محمد رمضان الجدل بإطلالته في الحفل الأول له في كوتشيلا بسبب ملابسه وواجه العديد من الدعاوى القضائية.

كما أنه طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بحب أغيظهم".