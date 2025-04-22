مُعجب يطلب طلباً غريباً من أريانا غراندي وهكذا تصرّفت معه- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة طريفة ولافتة، طلب أحد معجبي النجمة العالمية أريانا غراندي أن تلتقط صورة مع كلبه، وبالفعل وافقت أريانا على ذلك، وقد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثّق ما حصل.



على صعيد آخر كانت قد عبّرت أريانا غراندي مؤخرا عن ضجرها من تقديم دور مغنية البوب، قائلة لوسائل إعلام عالمية: "لقد مللت وتعبت نفسيًا من لعب دور مغنية البوب، لهذا السبب أنا ممتنه لأداء دور غليندا في فيلم (Wicked)، لأني أستطعت أن أرتاح من حياتي الموسيقية قليلًا بسببه".

