شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى: لا أهتم بتصريحات دونالد ترامب عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى جورج كلونى أنه لا يكترث إن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه "نجم سينمائى من الدرجة الثانية"، حيث أجرى كلونى، أحد أبرز مؤيدى الحزب الديمقراطى فى هوليوود، مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سى بى إس فى مارس الماضى، انتقد خلالها ترامب بشدة.

بعد بث المقابلة، وصف ترامب الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين بأنه "نجم سينمائى من الدرجة الثانية"، وقال إنه يجب أن يتجه إلى التليفزيون لأن السينما ليست مناسبة له.

وقال كلونى ردًا على ترامب خلال ظهوره فى برنامج "صباحيات سى بى إس": "لا أهتم، أعرف دونالد ترامب منذ زمن طويل، ووظيفتي ليست لإرضاء رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف كلوني: "وظيفتي هي محاولة قول الحقيقة كلما أمكنني ذلك وعندما تتاح لي الفرصة، أنا مدرك تمامًا أن الناس لن يعجبهم ذلك، وسيكون هناك من ينتقده".