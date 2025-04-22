شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز طفلة عنيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم كريم فهمى التريند بعد ظهوره فى حلقة مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، بعد النجاح الكبير الذى حققه من خلال مسلسل وتقابل حبيب الذى عرض في موسم رمضان الماضى.

وقال كريم فهمى على الرغم من نجاح العمل، لكن لم أستمتع غير بعد عرض الحلقة الأخيرة منه الذى حقق نجاح كبير بإشادة الجميع.

وأضاف فهمى أنه كان يعمل على مشروع درامى آخر، لكنه قرر التوقف عن العمل عليه مؤقتًا للتركيز على شخصية "فارس أبو العزم" فى "وتقابل حبيب" وتابع: "بعد كده رجعت أكمل المسلسل التانى وأنا بقول لنفسى لازم أضاعف جهدى عشان أحافظ على النجاح اللى حققته، وده يمكن يكون السبب فى إن خطواتى أبطأ شويه من غيرى".

وأشار "دائمًا بقول لنفسى الحمد لله أنت ناجح، اسكت واشتغل على اللى جاى، النجاح بييجى مع القلق لأن القادم لازم يكون أفضل".

وتحدث الفنان كريم فهمى، عن أهم صفات الفنانة ياسمين عبد العزيز وعن الصداقة الشديدة التى تربطه بها واصفاً إياهاً بالكاريزما التى تسير على الأرض وأنها نسخة استثنائية لن تتكرر.

وأثناء حديثه وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON" عن أهم صفاتها والتي وصفها بالجدعة والست بـ 100 راجل قال: "صاحبة صاحبها هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية عنيدة جداً، شخصية إستثنائية ملهاش نسخة".

وفاجأ كريم فهمي الجمهور بكشفه عن إصابته هو وياسمين عبد العزيز باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، قائلاً: "أنا وهي عندنا ADHD، وده بيظهر مثلًا إننا ممكن نكون بنتكلم في حاجة مهمة جدًا وفجأة تلاقيها راحت في موضوع تاني خالص، لازم ترجّعها تاني للموضوع، ياسمين طفلة فعلًا".

وأضاف: "أنا اكتشفت إن عندي ADHD بالصدفة لما بنتي كانت بتعاني من قلة تركيز، رحت أطمن عليها عند دكتورة، فقالتلي: على فكرة حضرتك كمان عندك ADHD".

واسترجع ذكرياته خلال الدراسة وقال: "لما الدكتورة فاجئتني بالتشخيص رجعت فلاش باك فاكر وأنا صغير كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحس كأن ستارة نزلت قدامي، ماكنتش بركز، زي جملة هو ذكي لو ركز".

وعن تأثير هذا الاضطراب على حياته، قال كريم: "التركيز بيكون قوي جدًا في اللي بنحبه بس، لو حاجة مش حاببها، خلاص تركيزي بيطير، لكن لما أحب حاجة بعملها بأقصى طاقة".

وعن مستواه الدراسي أثناء الدراسة قال: في الثانوية العام كنت شاطر علشان أدخل طب الأسنان كنت طالب طب ومسالم جداً في المدرسة كنت شقي بطيبة أما أحمد شقيقي فكان شقي زيي بس شقاوته تعمل بلاوي كنت أشقى منه بس شقاوته تعمل بلاوي".

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، خالد سليم، وصلاح عبد الله، ومن "إخراج محمد الخبيري والفنان رشوان توفيق، وأنوشكا ومنة عرفة وبتول حداد، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، نيكول سابا من تأليف عمرو محمود، بالاشتراك مع باقة من ألمع النجوم.



كريم فهمي



كريم فهمي



كريم فهمي



كريم فهمي



كريم فهمي



كريم فهمي



كريم فهمي



كريم فهمي



كريم فهمي