ترامب لايف ستايل: ينام 4 ساعات..لا يتمرن.. مدمن كولا وفاست فود!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وفقاً لآخر وأحدث فحوصات طبية خضع لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تم الكشف عنها الأحد الماضي، فإنه في حالة صحية أكثر من ممتازة على الرغم من ضغوط العمل، وهو ليس مثل أي عمل، فهو الرجل الذي يدير العالم، كما أنه يبلغ 78 عاماً، فهل تريد "صحة ترامب"؟.

الصدمة الحقيقية أن هذا الرجل مذهل وصادم في كل ما يقوم به، فهو لا يتناول الأكل الصحي، ولا ينام جيداً، بل إنه يقول عن التدريبات الرياضية إنها تستهلك الطاقة، وفقاً لنظرية خاصة به تقول إن أجسامنا مثل البطاريات، بها كمية محددة من الطاقة، ولا يتوجب علينا استهلاكها بالتدريبات الرياضية العنيفة".

إليكم "لايف ستايل ترامب" ولكن لا ينصح الأطباء باتباعه، صحيح أنه يتمتع بصحة جيدة، ولكن نمط حياته ليس صحياً أبداً.

أجرى الرئيس الأميركي فحصه الطبي السنوي وخرج منه بنتائج مبهرة. وصرح طبيب البيت الأبيض، شون باربيلا، في تقرير صدر الأحد : "الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويتمتع بصحة قلبية ورئوية وعصبية وجسدية عامة جيدة جداً". ويكفي أنه حصل في الفحص الطبي على 30 درجة من أصل 30 درجة.

كيف يحافظ هذا الرجل البالغ من العمر 78 عامًا على لياقته البدنية الرائعة؟ أشار التقرير إلى نمط حياته النشط، مشيرًا إلى خطابات ترامب العديدة و"انتصاراته المتكررة في بطولات الغولف". لكن إن لم تكن من لاعبي الغولف، فلا تقلق.

1) طاقتنا مثل البطارية.. فلا تهلكها بالتدريبات!

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة نيويوركر عام 2017، يبدو أن آراء ترامب حول التمارين الرياضية مثل آرائه حول كل شيء آخر ، لها خصوصيتها وليست مقياساً حتمياً، حيث يشير المقال إلى أنه "باستثناء الغولف، يعتبر ترامب التمارين الرياضية مضللة، مجادلًا بأن الإنسان، كالبطارية، يولد بكمية محدودة من الطاقة، ومن ثم يجب عليه ألا يستهلكها بكثرة التمارين". أعلم أن هذا يبدو جنونيًا. لكن انظر إلى السرعة التي يُفكك بها ترامب الديمقراطية! ربما يكون على حق، من يدري؟

2) النوم أقل قدر ممكن

نصح ترامب في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "ترامب: فكر كملياردير " قائلاً: "لا تنم أكثر مما ينبغي، عادةً ما أنام حوالي أربع ساعات كل ليلة". وشرح ذلك خلال حملته الانتخابية. قال ترامب عام 2015: "أنا لست من الأشخاص الذين ينامون كثيرًا. أفضل 3 ساعات، أو 4 ساعات، أتقلب في فراشي وأدور في سريري، وأصدر صوت صفير، وأريد أن أعرف ما يحدث".

بالنسبة لمعظم الناس، فإن القلق وضعف جهاز المناعة هو ما يحدث بعد الحرمان المزمن من النوم. ولكن، من الواضح أن الأمر يسير على ما يرام بالنسبة لدونالد ترامب، بل يسير بصورة عكسية، فهو يتمتع بصحة جيدة على الرغم من النوم 4 ساعات فقط يومياً.

3) يعشق الكولا والبورغر

لا يشرب ترامب الكحول، وفي لحظة نادرة من الوعي بالذات، أشار إلى أن الامتناع عن الشرب هو إحدى " صفاته الجيدة الوحيدة ". لكن بدلًا من الإفراط في الشرب، يُكثر من المشروبات الغازية لدرجة أنه وضع زر دايت كوك على مكتبه في البيت الأبيض. كما أنه من عشاق الوجبات السريعة ويحب ما يُسميه "هامبردرز". مرة أخرى، يُعدّ تناول الوجبات السريعة نصيحة صحية غير تقليدية، ولكن لا يُمكنك الجدال مع أكثر رئيس أمريكي صحةً على الإطلاق، أليس كذلك؟