شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة حفل الأوسكار الـ98 فى مارس 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98 لعام 2026، يوم 15 مارس المقبل، وسيتم الإعلان عن المرشحين فى 22 يناير المقبل، على أن تُكشف القوائم المختصرة قبل شهر من ذلك في 16 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما أعلنت الأكاديمية أن الفنان الكوميدي والكاتب والمنتج كونان أوبراين، الذي قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 في 2 مارس، وافق على العودة وتقديم الحفل الـ98، والذى سيقام في 15 مارس 2026.

فى نفس السياق دعم النجم الراحل روبن ويليامز، المذيع كونان أوبراين بعد طرده من برنامج The Tonight Show من خلال تنظيم يوم لركوب الدراجات معه، في حديثه مع إريك إيدل في حلقة حديثة من بود كاست Conan O’Brien Needs A Friend، تذكر مقدم البرامج الحوارية الأمريكي أوبراين كيف طردته قناة NBC بعد توليه تقديم البرنامج من جاي لينو في عام 2009، بعد سبعة أشهر فقط.

وكشف أوبراين قائلا: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لإجراء بعض التفاعلات الرائعة مع روبن ويليامز قبل وفاته، واحد من أكثر الأشياء التى لا تُنسى بالنسبة لي هو عندما مررت بكارثة برنامج Tonight Show، بعد طردى لم تكن لدى مهنة ولا أعرف ماذا سأفعل، كنت مستلقى على الأرض في غرفة المعيشة في منزلي، ورن هاتفي، إنه روبن ويليامز".

وتابع أوبراين قائلا: "كنت ولازالت لا أعرف حتى كيف حصل على رقم هاتفي، وسألنى ويليامز" كيف حالك يا رئيس؟ "وقلت له، كما تعلم،"، ولكنه أجابنى بـ هدوء مؤكدا: ستكون بخير، ستكون رائعًا".