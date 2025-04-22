شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لوالدة مي الغيطي بعد زواجها من البريطانى أندرياس براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكاتبة منى بارومة عن سعادتها بزفاف ابنتها الصغرى مى الغيطى على الطبيب البريطانى اندرياس براون، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات تم بحمد الله زفاف ابنتى وقرة عين أبيها مي الغيطي على لدكتور طبيب اندرياس براون بعد عقد القران على يد مأذون السعادة الأستاذ أشرف موسى".



منى بارومة والدة مي الغيطى

وأضافت منى بارومة: "الاحتفال تم في حفل عائلي بهيج بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير العمل محمد جبران، والوزير عادل العدوي، ونائب وزير الزراعة دكتورة منى محرز والدكتور والكاتب الكبير عادل نعمان والدكتور عصام عبد الصمد رئيس الجاليه المصريه بلندن".

واحتفلت مى الغيطى بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، ذلك في حفل حضره الأهل والأصدقاء المقربين، ونشرت مى جلسة تصوير زفافها على حسابها بالسوشيال ميديا، وذلك بعدما كشفت عن عقد قرانها الذى تم يوم السبت الموافق 19 أبريل، حيث نشرت عبر استورى حسابها بموقع إنستجرام، صورة أثناء توقعيها على القسيمة بصحبة زوجها البريطاني ومع كتابة تاريخ 19 أبريل.

مي الغيطي أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب البريطاني أندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على ‏حسابها بموقع إنستجرام لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏، الحمد لله شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".‏

مي الغيطي سجلت حضورها فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف خلال مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسنى، والعمل تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، شارك في العمل كل من أحمد عبدالوهاب، آية سماحة وآخرين، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "طيار" يرتكب خطاء غير مقصود، أثناء رحلته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم.



مي الغيطى توقع على عقد زواجها



مى الغيطى تحتفل بزفافها