شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تنتظر عرض فيلم "الجواهرجى" فى موسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة لبلبة عرض فيلم الجواهرجى المقرر طرحه فى السينمات فى موسم عيد الأضحى كما أعلن بطل العمل النجم محمد هنيدى فى تصريحات تليفزيونية سابقة، وتجسد من خلاله أحد الأدوار المهمة فى العمل الذى يحمل عددا من المفاجآت.

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى و لبلبة وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجى" محمد هنيدى ومنى زكى للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" الذى عرض فى عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

وفاجأت النجمة لبلبة جمهورها بالاحتفال بعيد شم النسيم على طريقتها التلقائية البسيطة، حيث حملت بوكيه من البصل الأخضر والعيش الطازج والفسيخ، فيما أحضرت "ملاية" قامت بفرشها على النجيلة، لتحتفل مثل كل المصريين في الحدائق بشم النسيم، وشاركت لبلبة الجمهور احتفالها بشم النسيم من خلال فيديو على حسابها بموقع إنستجرام.



لبلبة



لبلبة



لبلبة



لبلبة

وكانت لبلبة شاركت مؤخرًا مع عدد كبير من نجمات الفن وقيادات العمل المدني والتطوعي في مبادرة إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية وهي قافلة المساعدات الشاملة لدعم قطاع غزة، وحملة أبواب الخير لدعم 27 محافظة على مستوى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المعظم.

كان ضمن المشاركين من نجوم الفن لبلبة ولقاء سويدان ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي ود.سامر يوسف، بالإضافة إلى عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي.

وشهدت فعاليات إطلاق مبادرة قافلة المساعدات مساء اليوم حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة.