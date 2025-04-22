شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم مروان موسى الجديد "الرجل الذى فقد قلبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرابر مروان موسى عن ألبومه الغنائى الجديد "الرجل الذى فقد قلبه"، والمقرر طرحه يوم 5 مايو المقبل على مختلف المنصات الموسيقية، على أن يتكون الألبوم من خمسة أجزاء يعكس خلالها مروان المراحل الخمسة للحزن من حالة الإنكار والغضب والمساومة والاكتئاب إلى القبول، وينقل الجمهور فى رحلة مشاعر شخصية للتحول من الفقدان إلى الشفاء.

وكشف موسى قائلا: "لم يظهر هذا الألبوم بين ليلة وضحاها، بل نحته الزمن والحزن والإرادة، واستغرق وقتا طويلا لأن كل كلمة ونغمة عكست مشاعر حقيقية".

وتابع موسى قائلا: "هذا المشروع يتكون من خمسة أجزاء، ويجسد كل جزء مراحل الحزن ويترجم خريطة العواطف التي واجهتها بعد فقدان والدتي، ليس مجرد حديث عن الفقدان، بل مُحاولة بحث عن القوّة للوقوف مجددا وتقديم يد المساعدة لأي شخص قد يحتاجها، بخاصة للجيل الأصغر سناً إذ أردتهم أن يعلموا أن أصعب وأقسى اللحظات في الحياة لا تدوم إلى الأبد".

وأضاف موسى: "سجلت الألبوم في عدة دول حول العالم بين مصر وهولندا وألمانيا وتايلاند وإنجلترا ولوس أنجلوس، وكل بلد كانت لها بصمتها الخاصة على أغنيات الألبوم، واخترت بعناية الموسيقى وجميع المُتعاونين على هذا الألبوم الذين بإمكانهم ترجمة المشاعر التي لم أستطع دائماً توظيفها في كلمات، وأنا فخور جداً بهذا العمل، ومُتحمّس كثيراً ليسمعه العالم، وأتمنّى أن يجد كلّ مستنع أغنية تعبر عنه في هذا الألبوم عندما يحتاجها تماماً كما يعبر هذا الألبوم بالكامل عنّي".

ومهد موسى لصدور الألبوم بعد إطلاقه أغنيته المصورة "بص يا كبير"، وهي بمثابة تعبير عاطفي يتناول الفراق والذكريات والفوضى العقلية وتنقل مشكلات الثقة والإنفصال العاطفي ومحاولة محو الذات، وتحمل التوتر في جوهرها، عقل مُجهد وقلب متعب خالٍ من المشاعر.



البوم مروان موسى