هشام جمال ينشر صورًا جديدة من عقد قرانه على ليلى زاهر.. شاهدوها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:19 مساءً - شارك المنتج هشام جمال من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صور جديدة من عقد قرانه على الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.

وكان قد احتفل الثنائي مساء الإثنين الماضي 14 أبريل بعقد قرانهما، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء في أجواء مبهجة، ومن المقرر أن يحتفلا غدًا الأربعاء الموافق 23 من شهر أبريل الجاري بحفل زفافهما داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بعد أسبوع واحد من عقد القران.

هشام جمال وليلى زاهر من عقد القران

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نشر المنتج هشام جمال من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ صورًا جديدة من عقد قرانه على الفنانةجمعته بأصدقائه وأفراد أسرته؛ وعلق عليها قائلًا: "لم أتمكن أبدًا من جمع كل أصدقائي في صورة"، ومازح أصدقائه قائلًا: "الرجاله اللي ملحقتش الصوره.. ياريت نعوضها في الفرح ان شاء الله".

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تفاصيل زفاف هشام ماجد وليلى زاهر

تستعد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر للاحتفال بحفل زفافها من الفنان والمنتجغدًا الأربعاء الموافق 23 من شهر أبريل الجاري داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بعد أسبوع واحد من عقد قرانها في حفل عائلي حضره عدد قليل من نجوم الوسط الفني.

ومن المقرر أن يحيي حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء على رأسهم الفنان تامر حسني، محمد حماقي، وغيرهم من النجوم، ذلك بالإضافة إلى حضور فني لافت لأشهر النجوم والمشاهير والإعلاميين.

وقد أثار هذا الخبر حالة كبيرة من السعادة بين جمهور ومحبي الثنائي، خاصة وأن قصة حبهما من أشهر قصص الحب في الوسط الفني خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تشارك ليلي وعائلتها اللقطات المميزة من حفل الزفاف.

شاهدوا دموع أحمد زاهر في عقد قران ابنته

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في أجواءٍ مبهجة كان عنوانها الفرحة والسعادة، تم عقد قران الفنانةوالمنتجمساء الاثنين الماضي 14 إبريل داخل قصر محمد علي؛ وحضر عقد قرانهما عدد كبير من أصدقاء العروسين، كان أبرزهم تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري. كما حرص على الحضور كلا من الفنان عمرو وهبة وزوجته، محمد جمعه، شام الذهبي ابنه النجمة أصالة، أحمد صفوت وآخرين.

ودخل الفنان أحمد زاهر في حالة من التأثر الشديد لحظة عقد قران ابنته، جعلت دموعه تنهمر من عيناه، وحرصت ابنته الكبيرة ملك على أن تكون بجانب والدها وتقدم له الدعم في هذه اللحظات، خاصة وأنه معروف عنه ارتباطه القوي ببناته.

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