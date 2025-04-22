ويزو تمارس مهنتها الأصلية لأول مرة.. فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:19 مساءً - حلت الفنانة ويزو ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، واستعادت ذكريات بداية حياتها المهنية، وكشفت أنها خريجة كلية التربية قسم كيمياء، وقامت بتدريس الكيمياء لطلاب الثانوية لمدة ثلاث سنوات.

ويزو تُدرِّس الكيمياء

وخلال الحلقة، قامت بشرح بعض المعادلات الكيميائية، والتي كان من أبرزها طريقة تركيب مياه النار وحمض الكبريتيك وغيرها من العناصر الكيميائية بطريقة كوميدية. وأكدتأنها تتمنى أن تخوض تجارب فنية جديدة مشيرة إلى أنها ترغب في تقديم أعمال تراجيدية، وقالت: "أنا بمسح دموعي من الضحك، بس والله ممكن أمثل تراجيدي، بس محدش جربني".

كما كشفت ويزو لأول مرة عن سر ارتباط اسمها بلقب "ويزو"، ووضحت أنه أحد أنواع اللحوم المصنعة الشهيرة وقتها، وقالت: "لما كنت في المرحلة الإعدادية، واحد زميلي أطلق عليا الاسم ده لأني كنت باحب اللانشون".

ويزو في اللعب مع العبيال

يُشار إلى أنحققت نجاح لافت خلال مشاركتها في فيلم "اللعب مع العيال" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

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