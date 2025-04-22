صابرين تفتح قلبها: ندمت على ترك الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد “شم النسيم”، أطلت الفنانة صابرين في لقاء مع الإعلامية مها الصغير، حيث فتحت قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مسيرتها الفنية وتجاربها الإنسانية وندمها على قرار الابتعاد عن الغناء.

صابرين تحدثت عن الممثلتين اللتين تعتبرهما قدوة لها، وهما شادية وسعاد حسني، معتبرةً إياهما الأكثر تنوعاً في الأداء الفني. كما عبّرت عن ندمها الشديد على ترك الغناء، مؤكدةً أن انشغالها بالتصوير في بداياتها حال دون استمرارها في المجال الغنائي.

وفي حديثها عن فلسفتها في الأداء، قالت: “بقول لنفسي قبل كل دور: إوعي تبقي محترفة، خليك هاوية، علشان أفضل محتفظة بروحي القديمة”. وأضافت أن هذا ما ساعدها على ترك بصمة في دور الأم بمسلسل “مسار إجباري”.

وتطرقت إلى ذكرياتها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة خلال تصوير مسلسل “ضمير أبلة حكمت”، قائلةً: “كنت بتعلّم من كل حركة وتفصيلة كانت بتعملها”.

كما كشفت صابرين عن تأثرها بكلمات الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي أطلق عليها لقب “أحمد زكي الممثلات” بعد نجاحها في تقديم شخصية زينب الغزالي في مسلسل “الجماعة”.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى تطورها الشخصي، قائلة: “دلوقتي بقيت أحب نفسي وأكون راضية عنها، زمان كنت بسعى لرضا الكل وماكنتش باهتم بنفسي”. ووصفت دورها في مسلسل “أهالينا” بأنه الأقرب إلى شخصيتها.