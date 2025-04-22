شكرا لقرائتكم خبر عن ‎علياء صبحى بعد القبض على سائق البلدوزر: مش هسيب حقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎شهدت منطقة التجمع الخامس حادثًا مروعًا مؤخرًا، حيث نجت الفنانة علياء صبحى وابنتها وصديقتها من الموت المحقق، بعد أن صدم بلدوزر سيارتها وهى فى وضع الانتظار أمام أحد المطاعم الشهيرة.

‎وبحسب التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، سائق البلدوزر، فى اليوم التالى للحادث، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم لاحقًا تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامه بالسير عكس الاتجاه والتسبب فى الحادث الجسيم.

‎وبعد أيام من العلاج، خرجت الفنانة علياء صبحى من المستشفى، حيث طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها "مش هسيب حقى"، مشددة على ثقتها فى العدالة والقانون.

‎وكانت علياء قد تعرضت للحادث عقب تناول العشاء مع ابنتها وصديقتها، وأصيب الثلاثة بإصابات وكدمات وأصيبت علياء بارتجاج فى المخ، فى حين تحطمت السيارة بالكامل.



علياء صبحي



علياء صبحي



علياء صبحي



علياء صبحي



الفنانة علياء صبحي



علياء صبحي



علياء صبحي



علياء صبحي



الممثلة علياء صبحي



المطربة علياء صبحي



المغنية علياء صبحي