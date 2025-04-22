تدهور الحالة الصحية للملكة النرويجية سونيا ونقلها للمستشفى بطائرة خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:59 صباحاً - تعرضت ملكة النرويج سونيا زوجة الملك هارالد الخامس لأزمة صحية بعد قضاء عطلة يوم الفصح، وتم نقلها إلى المستشفى؛ حيث أفاد الديوان الملكي النرويجي بأنها نُقلت إلى المستشفى مساء أمس الإثنين بواسطة سيارة إسعاف جوية إلى المستشفى الوطني بسبب ضيق في التنفس.

بيان الديوان الملكي بخصوص الملكة سونيا

جاء في البيان القصير للديوان: "نُقلت الملكة سونيا بواسطة سيارة إسعاف جوية من كابينة الأمير في سيكيلسدالين؛ حيث قضى الملك والملكة عطلة يوم الفصح. وهي الآن تحت المراقبة في مستشفى ريكسهوسبيتاليت".

ومن الجدير بالذكر أن تدهور الحالة الصحية للملكة سونيا هذا العام ليست الأولى، فقد أُدخلت الملكة إلى المستشفى في يناير الماضي بسبب رجفان أذيني أثناء رحلة تزلج، ورُكّب لها جهاز تنظيم ضربات القلب. وبعد فترة راحة قصيرة، عادت إلى أداء واجباتها الملكية، وكان آخر ظهور لها خلال زيارة الدولة الأيسلندية في وقتٍ سابق من أبريل.

نبذة عن الملكة سونيا

https://www.instagram.com/p/DD39ABuPwGg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD39ABuPwGg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD39ABuPwGg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الملكة سونيا هي زوجة الملك هارالد الخامس، تمت خطبتهما في مارس 1968، وتزوجا في أغسطس من عام 1968، ولديهما ابن وابنة؛ ولي العهد الأمير هاكون والأميرة مارثا لويز.

وبعد زواجها من الملك هارالد- الأمير هارالد آنذاك- سرعان ما جعلت "سونيا" نفسها تلعب دوراً مهماً في العائلة المالكة النرويجية، وتولت واجبات ملكية مثل السفر على نطاق واسع داخل النرويج وخارجها. في عام 1972، شاركت في إنشاء صندوق الأميرة "مارثا لويز"، الذي يقدم المساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النرويج. من عام 1987 إلى عام 1990، شغلت منصب نائب رئيس الصليب الأحمر النرويجي. كانت مسؤولة عن الأنشطة الدولية للمنظمة. وكانت جزءاً من وفد الصليب الأحمر إلى بوتسوانا وزيمبابوي في عام 1989.

بعد وفاة الملك "أولاف الخامس" في 17 يناير 1991، أصبحت "سونيا" أول ملكة للنرويج منذ 53 عاماً.

بعد تنازل الملكة مارغريت ملكة الدنمارك عن العرش العام الماضي، أعلن الملك هارالد، الذي اعتلى العرش عام 1991، أنه لا ينوي التنازل عن العرش. ووفقاً لصحيفة VG، قال: "أتمسك بما قلته دائماً، لقد أقسمت اليمين أمام البرلمان، وهذا اليمين ساري المفعول مدى الحياة".

قد ترغبين في معرفة الملك هارالد يمد إجازته المرضية وكبار أفراد العائلة المالكة يتدخلون

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»