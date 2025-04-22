عرض عالمي لفيلم The Weeknd في الرياض؟ التفاصيل هنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “إيغل فيلمز” (Eagle Films) لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان عن اقتراب موعد عرض فيلم Hurry Up Tomorrow، من بطولة النجم العالمي The Weeknd، في صالات السينما العالمية خلال شهر أيار/مايو المقبل، في إطار منافسة قوية بفيلم يجمع بين الطابع النفسي والاجتماعي والموسيقي، ويزخر بالتشويق والإثارة.

ويتولّى جمال سنان توزيع الفيلم حصرياً في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، مؤكداً أن الفيلم يشكّل محطة مهمة لعشاق السينما العالمية.

الفيلم من إخراج تراي إدوارد شالتس، وشارك في تأليفه كل من تيسفاي ورياض فهيم، وتشارك في بطولته النجمة جانيت أورتيغا، في تعاون يُتوقع أن يُثمر عن تجربة سينمائية مميزة.

كما تتردّد معلومات في الأوساط الفنية عن احتمال حضور The Weeknd إلى الرياض خلال شهر أيار/مايو المقبل، لإطلاق الفيلم رسميًا أمام جمهوره في المنطقة.