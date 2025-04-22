عمرو دياب في الجامعة الأميركية.. شروط صارمة وأسعار خيالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في الجامعة الأميركية بالقاهرة يوم 16 أيار (مايو) المقبل، في أولى حفلاته بمصر لموسم صيف 2025، وسط ترقّب جماهيري واسع.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن مجموعة من الشروط التنظيمية الصارمة لضمان سلامة الحضور، أبرزها منع إعادة أو استبدال التذاكر بعد شرائها، واشتراط حد أدنى للعمر وهو 7 سنوات، مع ضرورة شراء تذكرة كاملة للأطفال. كما شدّدت على ضرورة الوصول المبكر، إذ يُمنع الدخول بعد إغلاق الأبواب.

كما حذّرت من شراء التذاكر من جهات غير رسمية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن التذاكر الصادرة من خارج منصة الحجز الإلكتروني أو فروع “تذكرتي” تُعدّ لاغية ولا تتيح دخول الحفل.

وبدأ الحجز الرسمي للتذاكر، وجاءت الأسعار متنوّعة لتناسب مختلف الفئات، إذ تم تحديد الفئة الأولى بسعر 1000 جنيه، والثانية بـ1850 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الفئات الأخرى تدريجيًا لتصل إلى 7000 جنيه للفئة الخامسة.

وتم تخصيص فئات VIP على هيئة طاولات، حيث بلغ سعر الطاولة لـ10 أشخاص 150 ألف جنيه، فيما وصلت الطاولة لـ15 شخصًا إلى 500 ألف جنيه.