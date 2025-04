“سينرز” يتصدر شباك التذاكر في عيد الفصح.. والأرقام مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم “سينرز” (Sinners) إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، محققًا 46.5 مليون دولار، وفقًا لشركة Exhibitor Relations المتخصصة في تتبع الإيرادات السينمائية.

وجاء في المركز الثاني فيلم “ماينكرافت” (Minecraft) من إنتاج “وارنر براذرز”، وهو النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الأكثر مبيعًا في العالم، محققًا 41.3 مليون دولار في ثالث عطلة نهاية أسبوع له بدور العرض. وقد بلغت إيراداته الإجمالية في أميركا الشمالية 344.6 مليون دولار، فيما تجاوزت الإيرادات العالمية 720.8 مليون دولار.

أما فيلم “ذي كينغ أوف كينغ” (The King of Kings)، التحريكي الذي يروي قصة السيد المسيح، فتراجع إلى المركز الثالث في ثاني أسابيع عرضه، محققًا 17.3 مليون دولار.

واحتل فيلم الإثارة “ذي اماتور” (The Amateur)، من إنتاج شركتي “ديزني” و”توينتيث سينتشري”، المركز الرابع بإيرادات بلغت 7.2 ملايين دولار، فيما جاء فيلم الحرب “وورفير” (Warfare) خامسًا محققًا 4.9 ملايين دولار.

وفي ما يلي ترتيب باقي الأفلام في قائمة العشرة الأوائل لإيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- Drop Game – 3.4 ملايين دولار

7- Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Wait – 2.8 مليون دولار

8- Pride and Bridges – 2.7 مليون دولار

9- The Chosen – 1.7 مليون دولار

10- Snow White – 1.2 مليون دولار