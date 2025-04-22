شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مستقبل الدراما يكرم سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل بوسام ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر



تعقد الهيئة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء مؤتمر “مستقبل الدراما في مصر”، داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والكتاب والمخرجين، إلى جانب عدد من المتخصصين والعاملين في صناعة الدراما والإنتاج التلفزيوني.

أعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر تكريم عدد من كبار المبدعين، حيث يتم منح (وسام ماسبيرو للإبداع) إلى الفنانين الكبار : سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي.

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية ، وجلستين للحوار والنقاش. وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلي الجهات المختصة.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام، ويتضمن جدول أعماله جلسة افتتاحية يعقبها جلستان للحوار والنقاش حول سبل تطوير الدراما المصرية واستعادة ريادتها، على أن تُرفع توصيات المؤتمر لاحقًا إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية.