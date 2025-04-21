شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تعلق على لقاء نادر لها من الطفولة: كنت محظوظة بمقابلة أهم النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة CBC فيديو نادرا للفنانة صابرين أثناء حلولها ضيفة على القناة في سهرة خاصة بمناسبة عيد شم النسيم، وهو الفيديو التي علقت عليه بقولها: "تلك الفترة من طفولتي، كنت محظوظة فيها إني شفت أغلب النجوم وأهمهم على الساحة الفنية، سواء في الغناء أو التمثيل، يعني اتصورت مع الفنانة الكبيرة شادية ووحش الشاشة فريد شوقي قبل ما أشتغل معاه".

كشفت الفنانة صابرين عن لقب أطلقه عليها المؤلف وحيد حامد أثناء حلولها ضيفة على قناة CBC قائلة مع الإعلامية مها الصغير: قالي اما اشتغلنا سوا زينب الغزالي وحققت نجاح كبير بعد عرض مسلسل الجماعة إني أحمد زكي الممثلات".

وأضافت: "عملت شخصيات كتير الجمهور صدقها برغم إن مفيش شبه بيني وبينهم زي أم كلثوم، وزينب الغزالي".

أيضاً كشفت الفنانة صابرين أنها خلال الفترة الحالية لم تعد مثلما كانت في السابق، حيث كانت تحاول دائماً أن تكون في مصالحة مع الجميع، وأن يكون الكل راضيا عنها، ولكن لا تهتم بنفسها، قائلة: "دلوقتى بقيت أحب نفسى، واكون راضية عنها".