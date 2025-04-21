شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام فوزى يطمئن جمهوره: الناس كبرت الموضوع تعبت شوية زى أى حد والان مع تفاصيل الخبر

خرج اليوتيوبر إسلام فوزي عبر حسابه بموقع تيك توك، ليطمئن الجمهور على حالته الصحية، حيث أكد أنه بخير وصحة جيدة وكان "مهبط عنده شوية دوخة"، نتيجة ضغط الشغل والتوتر.

وعبر عن سعادته باهتمام الناس بحالته الصحية، مؤكدا أن "الناس كبرت الموضوع وإنه تعب شوية زي أي حد بيتعب بيروح يعمل فحوصات في المستشفى".

وأوضح أن زوجته كتبت على استوري في انستجرام دعاء له، وهو أمر عادي مثلما تطلب من المتابعين الدعاء للأولاد في أي بطولة، لكن البعض منح الأمر أكبر من حجمه وجعل أسرته تقلق عليه".

@islamfawzy_ انا كويس الحمد لله و شكرا لكل حد سأل عليا❤️♬ original sound - Islam Fawzy



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي



إسلام فوزي

وكان شغل اليوتيوبر إسلام فوزي جمهوره على السوشيال ميديا، وذلك بعدما طالبت زوجته ياسمين عبر خاصية الستوري على إنستجرام الدعاء لإسلام بالشفاء العاجل، معتذرة لكل المحبين وكل من حاول التواصل معهم أو الاتصال بهم للاطمئنان على صحته دون استجابة منهم، وهو ما زاد الأمر تعقيدا فعدم الرد تسبب في كثير من التكهنات حول الحالة الصحية لإسلام فوزي، وبدأ رواد السوشيال ميديا في التعليق بأن إسلام فوزي تعرض لوعكة صحية أثناء القيادة، والبعض قال إنه تعرض للإغماء لكن أسرته أو زوجته لم تعلن عن طبيعة الأزمة الصحية التي يمر بها إسلام.

حالة القلق الشديد من جمهور إسلام فوزي تترجم شعبيته على السوشيال ميديا، الأمر الذي دفع باسمه ليتصدر قوائم الترند ومحركات البحث، وهو ما يعكس أيضا مدى تعلق الجمهور باليوتيوبر إسلام فوزي والذي بدأ من خلال فيديوهات بسيطة لشرح معاني كلمات الأغنيات، خاصة الأغاني التي تحمل معاني غير مترابطة.

تطورت علاقة إسلام فوزي بالجمهور من خلال تطور محتواه على اليوتيوب وفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل إلى أن وجد مزاج الجمهور في سكة التعليق على الفيديوهات الغريبة على شبكة الإنترنت والتصرفات المبالغ فيها، ليقدم إسلام فوزي محتوى ساخرا على أغلب القصص الفيديو والمحتوى الذي يقدمه الآخرون، وهو ما لاقى نجاحا كبيرا خاصة مع خفة ظل إسلام فوزي.

إسلام فوزي له تجربة وحيدة في عالم التمثيل، وهو مسلسل يوميات عيلة كواك بمشاركة أحمد فتحي وعارفة عبد الرسول وزوجته ياسمين عبيد، إضافة إلى أنه دخل عالم تقديم البودكاست مع الشركة المتحدة قبل شهر رمضان الماضي، وقدم خلال موسم رمضان برنامج استلام فوري، وهو برنامج ساخر، عرض على شاشة cbc.