شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: دورى فى مسلسل أهالينا الأقرب لشخصيتى الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين عن أقرب دور لشخصيتها أثناء حلولها ضيفة على قناة CBC قائلة إن دورها في مسلسل أهالينا من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة كان الأقرب لشخصيتها، وهو ما جعل الدور صعبا وسهلا في نفس الوقت بقولها: "الصعوبة إنه شبهي جداً فصعب أمثل، والسهولة إنه قريب مني".

وأضافت إنها خلال الفترة الحالية لم تعد مثلما كانت في السابق، حيث كانت تحاول دائماً أن تكون في مصالحة مع الجميع، وأن يكون الكل راضيا عنها، ولكن لا تهتم بنفسها، قائلة أثناء حلولها ضيفة خلال سهرة خاصة في قناة cbc مع الإعلامية مها الصغير: "دلوقتى بقيت أحب نفسى، وأكون راضية عنها".

وعن دورها في مسلسل مسار إجباري قالت: "دور الأم في العمل كان يبدو بسيطا، ولكن ترك علامة وبصمة مميزة عند الجمهور، فأنا حينما أذهب للتصوير حتى الآن لا أزال أحتفظ بشغفي وكأنى هاوية في بدايتي".

وتستضيف الإعلامية مها الصغير، النجمة صابرين في حلقة خاصة من برنامج "السهرة"، مساء اليوم الإثنين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم على قناة CBC، كما يتطرق اللقاء لجوانب غير تقليدية من حياة صابرين، ويأخذ المشاهد في رحلة إنسانية وفنية ممتعة.