شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين لـ مها الصغير: وحيد حامد أطلق علىّ أحمد زكى الممثلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين عن لقب أطلقه عليها المؤلف وحيد حامد أثناء حلولها ضيفة على قناة CBC قائلة مع الإعلامية مها الصغير: قالي اما اشتغلنا سوا زينب الغزالي وحققت نجاح كبير بعد عرض مسلسل الجماعة إني أحمد زكي الممثلات".

وأضافت : "عملت شخصيات كتير الجمهور صدقها برغم إن مفيش شبه بيني وبينهم زي أم كلثوم، وزينب الغزالي".

أيضاً كشفت الفنانة صابرين أنها خلال الفترة الحالية لم تعد مثلما كانت في السابق، حيث كانت تحاول دائماً أن تكون في مصالحة مع الجميع، وأن يكون الكل راضيا عنها، ولكن لا تهتم بنفسها، قائلة أثناء حلولها ضيفة خلال سهرة خاصة في قناة cbc مع الإعلامية مها الصغير: "دلوقتى بقيت أحب نفسى، واكون راضية عنها".

وأضافت عن دورها في مسلسل مسار إجباري: "دور الأم في العمل كان يبدو بسيطا، ولكن ترك علامة وبصمة مميزة عند الجمهور، فأنا حينما أذهب للتصوير حتى الآن لا أزال أحتفظ بشغفي وكأنى هاوية في بدايتي".

تستضيف الإعلامية مها الصغير، النجمة صابرين في حلقة خاصة من برنامج "السهرة"، وذلك مساء اليوم الإثنين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم على قناة CBC، اللقاء يكشف جوانب غير تقليدية من حياة صابرين، ويأخذ المشاهد في رحلة إنسانية وفنية ممتعة.