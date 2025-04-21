شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: عمرى ما نزلت أعمل دور كمحترفة دايما بكون هاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة صابرين إلى طريقة أداء الشخصيات التي تلعبها في مشوارها الفني قائلة: "بقول لنفسى جملة كل ما أنزل أروح أصور دور جديد، وهي اوعي تبقى محترفة خليكي هاوية، علشان أفضل محتفظة بروحي بتاعة زمان، وأبقى نفسى أعمل الدور بتميز زي ما كنت في البدايات، لأني لو بقيت محترفة وواثقة بزيادة في نفسى مش ها أنفذ الدور مظبوط".

أيضاً أضافت صابرين عن دورها في مسلسل مسار إجباري: "دور الأم في العمل كان يبدو بسيط، ولكن ترك علامة وبصمة مميزة عند الجمهور، فأنا حينما أذهب للتصوير حتى الآن لا أزال أحتفظ بشغفي وكأنى هاوية في بدايتي".

هذا تستضيف الإعلامية مها الصغير، النجمة صابرين في حلقة خاصة من برنامج "السهرة"، مساء اليوم الإثنين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم على قناة CBC.

اللقاء يكشف جوانب غير تقليدية من حياة صابرين، ويأخذ المشاهد في رحلة إنسانية وفنية ممتعة.