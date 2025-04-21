شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين لـ مها الصغير: زمان كنت أحب أرضى الناس أكتر من نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين أنها خلال الفترة الحالية لم تعد مثلما كانت في السابق، حيث كانت تحاول دائماً أن تكون في مصالحة مع الجميع، وأن يكون الكل راضيا عنها، ولكن لا تهتم بنفسها، قائلة أثناء حلولها ضيفة خلال سهرة خاصة في قناة cbc مع الإعلامية مها الصغير: "دلوقتى بقيت أحب نفسى، واكون راضية عنها".

وأضافت عن دورها في مسلسل مسار إجباري: "دور الأم في العمل كان يبدو بسيطا، ولكن ترك علامة وبصمة مميزة عند الجمهور، فأنا حينما أذهب للتصوير حتى الآن لا أزال أحتفظ بشغفي وكأنى هاوية في بدايتي".

هذا وتستضيف الإعلامية مها الصغير، النجمة صابرين في حلقة خاصة من برنامج "السهرة"، مساء اليوم الإثنين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم على قناة CBC، كما يتطرق اللقاء لجوانب غير تقليدية من حياة صابرين، ويأخذ المشاهد في رحلة إنسانية وفنية ممتعة.