"أنا أنت.. أنت مش أنا" يتناول عالم الميتا فيرس وإيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان اللبناني معتصم النهار والفنانة ميرنا نور الدين لبطولة مسلسل درامي جديد مكون من 15 حلقة يحمل اسم "أنا أنت.. أنت مش أنا"، وهو العمل الذى ينتمي لنوعية دراما الكوميديا الاجتماعية، فكرة كريم أبو زيد ومن إخراج هشام الرشيدى ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، على أن يتناول عالم الميتا فيرس ومخاطر وإيجابيات السوشيال ميديا، وينتمي العمل لنوعية دراما الكوميديا الاجتماعية.

مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا" من إنتاج المنتج إيهاب منير، كما يعد أولى التجارب الدرامية للفنانة ميرنا نور الدين بعد مسلسل فهد البطل التى شاركت فيه خلال دراما رمضان 2025 وحقق نجاحاً كبيراً.

جدير بالذكر أن الفنان كريم أبو زيد أكد أنه صاحب فكرة العمل الدرامي الذي يحمل اسم "أنا أنت.. أنت مش أنا"، والذي من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وهو من إخراج هشام الرشيدى ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وهو من بطولة معتصم النهار وميرنا نور الدين.

وتابع أبو زيد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "مبسوط بفكرة العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى ويتناول عالم الميتا فيرس ومخاطر وإيجابيات السوشيال ميديا"، مضيفًا أنه يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حيث يشمل فكرة جديدة على الدراما المصرية.