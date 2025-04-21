شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام عالمية عليك مشاهدتها للتعرف عن صعوبات حياة البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفاتيكان منذ ساعات، وفاة البابا فرانسيس، عن عمر يناهز 88 عامًا، ولطالما تعمقت السينما العالمية في سرد قصص مختلفة عن حياة البابا على مر العصور، وهذه 3 أفلام لاقت حماسًا كبيرًا من متابعي السينما العالمية مع عرضها.

- فيلم The Conclave الذى طرح عام 2024

يتناول هذا الفيلم السياسي التشويقي مكائد المجمع السري البابوي بعد وفاة بابا محبوب، وبينما يجتمع الكرادلة في كنيسة سيستين لانتخاب زعيم جديد، تتغير التحالفات، وتنكشف الأسرار، وتتكشف صراعات السلطة خلف الأبواب المغلقة - في تناقض صارخ مع الشخصيات البابوية الهادئة التي نراها مؤخرًا، مع طاقم تمثيلي لامع يتكون من النجوم العالميين رالف فاينز، جون ليثغو، وستانلي توتشي، وأجواء حماسية ومشوقة، يُقدم " The Conclave" استكشافًا آسرًا للإيمان والطموح.

- فيلم Habemus Papam’ / ‘We Have a Pope الذى طرح عام 2011

ويدور حول ماذا يحدث عندما يُدرك البابا المنتخب حديثًا أنه لا يريد المنصب؟ " We Have a Pope " هي العبارة المستخدمة عندما يُعلن مجمع الكرادلة عن اختيارهم بابا جديدًا، ولكن في هذه الحالة، يُعلن أسقف روما المُرشح ندمه على انتخابه.

والبتالى يتتبع هذا الفيلم الكوميدي الدرامي الإيطالي قصة الكاردينال ميلفيل (ميشيل بيكولي) وهو يواجه أزمة ثقة بعد اختياره بابا للفاتيكان، وتدور أحداث الفيلم في محاولة الفاتيكان إخفاء اختفائه.

ويُعدّ هذا الفيلم واحدًا من العديد من أفلام البابا التي تستكشف الضغوط الهائلة التي تُمارسها السلطة البابوية بذكاء وعمق.

- فيلم The Godfather Part III الذى طرح عام 1990

على الرغم من أن فيلم " The Godfather Part III " ليس فيلمًا يتناول البابوية تحديدًا، إلا أنه متشابك بعمق مع مؤامرات الفاتيكان، حيث يحاول مايكل كورليوني (آل باتشينو) كسب شرعيته من خلال صفقة بملايين الدولارات مع بنك الفاتيكان، في إشارة إلى فضائح حقيقية تتعلق بأموال الكنيسة.

حتى أن الفيلم يتضمن نسخة خيالية من البابا يوحنا بولس الأول، الذي غذّت وفاته المفاجئة والغامضة نظريات المؤامرة لعقود، وإن تورط الفاتيكان في الفساد عالي المخاطر وصراعات السلطة يجعل هذا الفيلم عنصراً أساسياً في أي قائمة أفلام عن البابا.