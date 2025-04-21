شكرا لقرائتكم خبر عن "مش مرتاح" أغنية لـ حمادة هلال ويطرحها يوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام ويطرح النجم حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان "مش مرتاح" تنتمى إلى أغانى الدراما، وتحمل عددًا من المفاجآت، وتطرح يوم الأربعاء على منصات السوشيال ميديا.

وأحيا مؤخرًا النجم حمادة هلال حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح البالون احتفالاً بعيد الفطر، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور ومنها "الناس الحلوة" و"بحبك انت آخر حاجة" و"مش هقول" و"تعالالي" وغيرها، وحرص على حضور الحفل الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.