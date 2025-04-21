شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعي: لم أقصد الإساءة لأي صحفي وفرق كبير بين نقل الخبر وانتهاك حرمة الموتى والان مع تفاصيل الخبر

نشر البروديوسر محمد السباعي، عبر حسابه على موقع فيس بوك، بيانا صحفيا أوضح فيه عدم قصده الإساءة لأى صحفى أو مصور، وجاء البيان كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أن للموت جلالة وقدسية.. وللميت حرمة، فارق كبير بين نقل الخبر وانتهاك حرمة الموتى وفارق كبير بين تقديم التعازي وانتهاك حرمة أهل المتوفي احترم جميع صحفيين ومصورين مصر والعالم العربي وأغلبهم تربطني بهم صلة قرابة أو صداقة ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل".



حساب محمد السباعي

وأضاف البيان، "ولكن، مؤخرًا تحولت الجنازات وقاعات العزاء إلى حالة من حالات التردي التي جعلت من الجنازات والتعازي محفلاً لانتهاك كل الأعراف والتقاليد والأصول من خلال عدم مراعاة قدسية الموت وعلي هذا، لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور.. ولكن تعبيرًا عن غضب شديد لمن خرج عن أصولنا وتقاليدنا وواجب احترام قدسية الميت".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن النقابة وجموع الفنانين يحترمون ويقدرون الصحافة والصحفيين والمصورين الصحفيين المحترمين، ممن يقومون بعملهم ويحترمون مشاعر الناس سواء في تغطية الجنازات أو العزاءات، موجها اللوم والرفض للممارسات التي تخرج من أصحاب صفحات السوشيال ميديا التي تسعى للتربح من خلال أحزان الفنانين ونشر صورهم في لحظات دقيقة جدًا وحساسة خاصة مع خسارة فنان أو ممثل له قيمة كبيرة في قلوب مجتمع الفنانين دون مراعاة لحرمة الميت.

وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أنه لا يقبل أي تجاوز في حق الصحافة والصحفيين والمصورين لأنهم جزء من نجاح الفنان وشركاء في مشوار أي فنان.

وكانت وجهت الفنانة آية سماحة رسالة تقدير واحترام إلى كل صحفي ومصوري مصر، على خلفية الخلاف الذي حدث أمس بعد قيامها هي وزوجها محمد السباعي بتقديم عبارات مهينة إلى بعض المصورين بسبب جنازة وعزاء الفنان الراحل سليمان عيد، مشيرة إلى أنهم شركاء دائما في النجاح.

وكتبت آية سماحة عبر حسابها على "فيسبوك": "كل التقدير والاحترام لكل صحفيي ومصوري مصر المحترمين، وكل الاحترام لدورهم دائمًا كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحفي أو مصور من قريب أو بعيد".