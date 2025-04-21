شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوج الإعلامية سناء منصور بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية سناء منصور، موعد عزاء زوجها الدكتور نبيل سالم، وعلقت على فيس بوك قائلة: شيعت الجنازة وسيقام عزاء زوجي الدكتور نبيل سالم يوم الأربعاء 23 أبريل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيعت اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنازة الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور وذلك بحضور عدد كبير من الإعلاميين منهم هالة سرحان وريهام السهلي وشريف مدكور وسالي شاهين وأحمد فايق، فيما حرص على الحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام.

د. نبيل سالم، أحد رواد الطب الطبيعي والتأهيل، ومن أهم الرواد بمجال الرياضات البارالمبية - رياضات ذوي الهمم، شغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من 20 عامًا، بالإضافة لشغله منصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سابقًا، ورئيس الكونفدرالية لرياضات ذوي الإعاقة، واللجنة البارالمبية الأفريقية سابقا، وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، والعديد من الاتحادات الدولية.

حاز وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لما حققه الرياضيون البارالمبيون من إنجازات على مستوى العالم، وأطلقت اللجنة البارالمبية المصرية جائزة دولية باسمه تقديرا لإسهاماته في هذا المجال.

ورحل عن عالمنا أمس الأحد الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية القديرة سناء منصور، وفى مداخلة هاتفية أجراها على قناة دى إم سى منذ فترة، فاجأ زوجته وقال لها: انتى أحسن مذيعة في مصر.