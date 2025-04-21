شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الرؤوف تطرح أحدث أغانيها "بصالح نفسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة آية عبد الرؤوف، أحدث أغانيها بعنوان "بصالح نفسي"، والتي نشرتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب منذ قليل، والأغنية من كلمات أحمد على غافر، وتلحين نايف زهير، وتوزيع أحمد نبيل.

وكلمات الاغنية كالآتي:

مشيت لي كتير فاجه وقتي

أشيلك وأنت تؤمرني

ده أنا أمشيلك بقيت عمري

يا أول حد طمني

ده لو قالوا في يوم اسمك

بصالح نفسي وسنيني

ولو حكم القدر يعني

فداك روحي يا نور عيني

صالحتني بس بوجودك

ورجّعت الأمل فيا

بحب أشوفني بعيونك

وأشيلك جوا في عينيا

ماخوفتش مرة م النهايات

وحبك كان مطمني

ولو تتحط في اختيارات

فادايما كنت تختارني

بلاقي الصعب وانا جنبك

بيتسهّل عشان جنبك

فالو كل الظروف ضدك

أنا معاك مش هتخسرني

