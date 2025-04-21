شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير حسام حبيب ألبومه الجديد استعدادًا لطرحه قريبًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المطرب حسام حبيب تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد والمتوقع أن يُطرح قريبًا خلال صيف 2025، والذي يمثل مرحلة درامية من حياته، حيث يتناول في نصفه الأول فترة صعبة مر بها، ثم ينتقل إلى بداية حياة جديدة يعبرعنها من خلال الأغاني، مؤكدًا أن العمل ليس تجاريًا بل يحمل مغامرة وشعور خاص.

ويجري حاليًا تسجيل الأغاني في الاستوديو برفقة الملحن محمد يحيي، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس التسجيل معلقًا عليه بـ"لحظات من قلب الكواليس".

ويأتي هذا الألبوم بعد عودته القوية إلى الساحة الفنية عقب غياب استمر لسنوات، حيث بدأ يزداد نشاطه بشكل ملحوظ على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخر ظهور له عبر بث مباشر على تيك توك كشف فيه تفاصيل ألبومه المنتظر.

الألبوم الجديد يتكون من 10 أغاني سيتم طرحها على جزأين، كل جزء يحتوي على 5 أغاني.

بالإضافة إلى نشاطه الغنائي، أعلن حسام حبيب تعاقده على الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" مع المخرج طارق العريان، حيث سيشارك في أداء ألحان وأغاني الفيلم، كما أعلن عن دعمه للمواهب الشابة في مجال الموسيقى، مشجعًا إياهم على المشاركة في ألبومه الجديد ومنحهم فرصة للظهور على الساحة الفنية.

يأتي هذا الألبوم بعد نجاح أغنية "كدابة" التي طرحها مؤخرًا، والتي شكلت عودته الفنية بعد غياب طويل، حيث يخطط حسام لطرح الأغاني بأسلوب "السنجل" للحفاظ على تفاعل الجمهور مع كل أغنية على حدة، ويعمل حسام حاليًا على تقديم الألبوم بأفضل صورة ممكنة بالتعاون مع شركة إنتاج كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.