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حمادة هلال يجرى بروفات حفل شم النسيم اليوم على مسرح الشمس فى 5 صور

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  • حمادة هلال يجرى بروفات حفل شم النسيم اليوم على مسرح الشمس فى 5 صور 1/6
  • حمادة هلال يجرى بروفات حفل شم النسيم اليوم على مسرح الشمس فى 5 صور 2/6
  • حمادة هلال يجرى بروفات حفل شم النسيم اليوم على مسرح الشمس فى 5 صور 3/6
  • حمادة هلال يجرى بروفات حفل شم النسيم اليوم على مسرح الشمس فى 5 صور 4/6
  • حمادة هلال يجرى بروفات حفل شم النسيم اليوم على مسرح الشمس فى 5 صور 5/6
  • حمادة هلال يجرى بروفات حفل شم النسيم اليوم على مسرح الشمس فى 5 صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حمادة هلال اليوم الإثنين 21 أبريل حفلاً غنائيًا، يأتي بالتزامن مع احتفلات أعياد الربيع على مسرح نادى الشمس ويبدأ الحفل فى الثامنة مساء ويقدم حمادة هلال باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها قديمًا وحديثًا منها "الأيام، دايما دموع، كل ما أفكر فيك، تشرب إيه، أم أحمد، هاتوا الفلوس"، سبونج بوب وغيرها من أغانيه.

من ناحية أخرى أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته بالاحتفال بعيد الفطر على مسرح البالون، المكان الذى شهد بداياته الفنية، حيث بدأ الغناء عليه وهو فى سن 11 عاما، واستمر حتى بلغ 12 عاما، وذلك تحت إشراف المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى، وفى تصريحاته لـ"الخليج 365"، عبر حمادة هلال عن أمله فى أن تنال أعماله المقبلة إعجاب الجمهور وتحقق النجاح المتوقع.

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 بروفة حمادة هلال أمس 

 

حمادة هلال وتامر على
حمادة هلال وتامر على

 

حمادة هلال من بروفات حفل
حمادة هلال من بروفات حفل

 

حمادة هلال من بروفات حفل شم النسيم
حمادة هلال من بروفات حفل شم النسيم

 

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 بروفة حمادة هلال أمس 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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