شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة توجه رسالة إلى صحفيي مصر: كل الاحترام لدورهم كشركاء نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة آية سماحة رسالة تقدير واحترام إلى كل صحفي ومصوري مصر، على خلفية الخلاف الذي حدث أمس بعد قيامها هي وزوجها محمد السباعي بتقديم عبارات مهينة إلى بعض المصورين بسبب جنازة وعزاء الفنان الراحل سليمان عيد، مشيرة إلى أنهم شركاء دائما في النجاح.

وكتبت آية سماحة عبر حسابها على "فيسبوك": "كل التقدير والاحترام لكل صحفيي ومصوري مصر المحترمين، وكل الاحترام لدورهم دائمًا كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحفي أو مصور من قريب أو بعيد".



آية سماحة

يذكر أن آخر أعمال آية سماحة مسلسل الكابتن، الذي عرض في رمضان المنقضي 2025، وقالت آية سماحة فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "وافقت على مسلسل الكابتن على طول بسبب أكرم حسنى، والعمل معه كان قمة فى الجمال والمتعة كلنا عيلة فى التصوير وقعدنا كتير بروفات ووقت التصوير كلنا أصحاب وأكرم حسنى قد ايه هو إنسان وبيحب الناس اللى بتشتغل معه وإجتماعى وطيب هو مجمعنا كلنا وكل المشاهد اللى كان بيزعق ليا فيها كنت بضحك، وكنا طول الوقت فى الكواليس ضحك هيستيرى، وسعيدة انى كنت جزء من فريق عمل الكابتن".

وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذى يجد نفسه فى مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة فى الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة فى الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسنى، آية سماحة، سوسن بدر، سامى مغاورى، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقى، أحمد الرافعى، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالى، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكرى.