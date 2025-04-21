شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي متقال يحيي حفلا غنائيا فى مدينة نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب حجازى متقال حفلاً غنائيًا اليوم داخل النادى الأهلى فرع مدينة نصر ضمن احتفالات شم النسيم، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وطرح مؤخرًا المطرب حجازى متقال أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى .

وأكد المطرب حجازى متقال مؤخرا، أن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين، نظرًا لأن أهل الصعيد أصحاب قلوب طيبة قائلاً: "ربنا هو اللى عايز كده والصعايدة طيبيين وممكن واحد صعيدى صوته يعلى بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكثر من تار وبعدها الأهالى يتصالحوا بحب".

وأضاف حجازى متقال، أن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرًا فى أقاليم الصعيد نظرًا للوعى وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعًا: "التار قل كتير وبدأ يبقى فى وعى والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر".

