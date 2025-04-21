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حرصت النجمة إلهام شاهين على تلبية دعوة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية للاحتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية، حيث نشرت إلهام عددًا من الصور وهي تشارك في الاحتفالات، وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بدعوة من الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية .. والدكتور القس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. شكرًا جزيلا وكل عام ومصر كلها بخير .. عيد شم النسيم سعيد على كل أهل مصر".



إلهام شاهين



احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة



إلهام شاهين



إلهام شاهين تشارك في احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

وكانت ظهرت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، والذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 على قناة DMC و Watch it الرقمية.

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.