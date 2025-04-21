شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفل شم النسيم في الشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب عمر كمال اليوم حفلاً غنائيًا في النادى الأهلى فرع الشيخ زايد، ضمن احتفالات شم النسيم، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وطرح مؤخرًا كل من المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة فيديو كليب جديد بعنوان "إحنا البلد"، وهى من كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، توزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات أغنية إحنا البلد:

إحنا البلد

عزوة وسند

لوعلى العدد

متعدناش

سالكين لبعض

بنحب بعض

وفي ضهر بعض

ومجليناش

اتقل تقال

والصحة عال

واقفين جبال

مين هزنا

المعلمة

متكلمة

رب السما

بيحبنا

اسأل علينا الناس تقولك مظبوطين

إعمام بلدنا وشرق غرب مسمعين

لينا هيبة في حضورنا وغيابنا مسيطرين

متصيطين وفي كل منطقه محبوبين

لما الاسود يظهروا

العولة يتبخروا

دي رسالة للي ناسينا

واهو بينا بنفكروا

حبة أسامي ع الورق

وبقولكم ع الملأ

فوقوا كارتنا الكسبان

أما أنت كارت اتحرق