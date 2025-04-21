شكرا لقرائتكم خبر عن من سعاد حسني لـ أحمد حلمي.. كيف رصدت السينما مظاهر الاحتفال بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما ارتبطت أعياد الربيع وشم النيسم عند المصريين بأكلات معينة أبرزها "الرنجة والفسيخ والبصل"، وكانت السينما خير ممثل للعادات المصرية في مختلف المناسبات، حيث اهتمت في أكثر من عمل على تسليط الضوء على احتفال العائلات المصرية بمختلف طياتها بأعياد الربيع، نستعرض أبرزها خلال السطور التالية.

فيلم أميرة حبي أنا للسندريلا سعاد حسني يجسد بشكل مبهج أعياد الربيع وشم النسيم من خلال مشهد سعاد حسني وزملائها في العمل بعد خروجها إلى أحد الحدائق يوم شم النسيم للاحتفال بالربيع أغنيتها الشهيرة "الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع"، وابتهاجهم ورقصهم على صوتها، وهي من كتابة صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل.

أما في فيلم "هي فوضى" عام 2007، ظهر مشهد تلوين البيض إلى جانب أكلات الفسيخ والرنجة، وذلك من خلال احتفال أسرة في أحد الأحياء الشعبية، والمنتزهات العامة، وهو من إخراج يوسف شاهين.

وفي فيلم "كلمني شكرًا" وفي أحد المشاهد التي جمعت عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وداليا ابراهيم وصبري فواز وشويكار تظهر مظاهر احتفال الأسرة في إحدى الحدائق العامة، وهو يتناولون تلك الأطعمة ويمرحون.

ولعل من المشاهد الأبرز أيضا في السينما المصرية مشهد الفنان أحمد حلمي في فيلم "عسل أسود"، عند خروجه مع أسرة صديقه لتناول الفسيخ والاحتفال بشم النسيم، واعترضه في البداية على تلك الأكلة وريحتها، ولكنه لا يقاومها في النهاية، ويقول جملته الأشهر "أحلى حاجة فيه ريحته"، واصفا الفسيخ.



سعاد حسني