شكرا لقرائتكم خبر عن فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة والان مع تفاصيل الخبر

فاجأت النجمة لبلبة جمهورها بالاحتفال بعيد شم النسيم على طريقتها التلقائية البسيطة، حيث حملت بوكيه من البصل الأخضر والعيش الطازج والفسيخ، فيما أحضرت "ملاية" قامت بفرشها على النجيلة، لتحتفل مثل كل المصريين في الحدائق بشم النسيم، وشاركت لبلبة الجمهور احتفالها بشم النسيم من خلال فيديو على حسابها بموقع إنستجرام.



لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم



الفنانة لبلبة تأكل الفسيخ



لبلبة مع الفسيخ والبصل الأخضر في الحديقة

لبلبة



الفنانة لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم

وكانت لبلبة شاركت مؤخرًا مع عدد كبير من نجمات الفن وقيادات العمل المدني والتطوعي في مبادرة إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية وهي قافلة المساعدات الشاملة لدعم قطاع غزة الفلسطينية وحملة أبواب الخير لدعم 27 محافظة على مستوى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية والتي افتتحتها مساء اليوم عدد من الوزراء برعاية صندوق تحيا مصر.

كان ضمن المشاركين من نجوم الفن لبلبة ولقاء سويدان ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي ود.سامر يوسف.. بالإضافة إلى عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي.

وشهد فعاليات إطلاق مبادرة قافلة المساعدات مساء اليوم حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. وعدد من الشخصيات العامة.