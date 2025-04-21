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فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة

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  • فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة 1/6
  • فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة 2/6
  • فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة 3/6
  • فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة 4/6
  • فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة 5/6
  • فرشت الملاية على النجيلة.. لبلبة تحتفل بشم النسيم مع بوكيه بصل وفسيخة 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الإثنين، 21 أبريل 2025 02:28 م

فاجأت النجمة لبلبة جمهورها بالاحتفال بعيد شم النسيم على طريقتها التلقائية البسيطة، حيث حملت بوكيه من البصل الأخضر والعيش الطازج والفسيخ، فيما أحضرت "ملاية" قامت بفرشها على النجيلة، لتحتفل مثل كل المصريين في الحدائق بشم النسيم، وشاركت لبلبة الجمهور احتفالها بشم النسيم من خلال فيديو على حسابها بموقع إنستجرام.

الفنانة لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم
لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم
الفنانة لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم
الفنانة لبلبة تأكل الفسيخ 

 

الفنانة لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم
لبلبة مع الفسيخ والبصل الأخضر في الحديقة

 

الفنانة لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم

لبلبة

 

الفنانة لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم
الفنانة لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم

وكانت لبلبة شاركت مؤخرًا مع عدد كبير من نجمات الفن وقيادات العمل المدني والتطوعي في مبادرة إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية وهي قافلة المساعدات الشاملة لدعم قطاع غزة الفلسطينية وحملة أبواب الخير لدعم 27 محافظة على مستوى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية والتي افتتحتها مساء اليوم عدد من الوزراء برعاية صندوق تحيا مصر.

كان ضمن المشاركين من نجوم الفن لبلبة ولقاء سويدان ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي ود.سامر يوسف.. بالإضافة إلى عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي.

وشهد فعاليات إطلاق مبادرة قافلة المساعدات مساء اليوم حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. وعدد من الشخصيات العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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