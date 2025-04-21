شكرا لقرائتكم خبر عن حاز على وسام الجمهورية.. من هو الراحل الدكتور نبيل سالم زوج سناء منصور والان مع تفاصيل الخبر

شيعت منذ قليل جنازة الدكتور نبيل سالم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهو أحد رواد الطب الطبيعي والتأهيل، ومن أهم الرواد بمجال الرياضات البارالمبية - رياضات ذوي الهمم.

وشغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من 20 عامًا، بالإضافة لشغله منصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سابقًا، ورئيس الكونفدرالية لرياضات ذوي الإعاقة، واللجنة البارالمبية الأفريقية سابقا، وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، والعديد من الاتحادات الدولية.

حاز وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لما حققه الرياضيون البارالمبيون من إنجازات على مستوى العالم، وأطلقت اللجنة البارالمبية المصرية جائزة دولية باسمه تقديرا لإسهاماته في هذا المجال.

ورحل عن عالمنا أمس الأحد الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية القديرة سناء منصور، وفى مداخلة هاتفية أجراها على قناة دى إم سى منذ فترة، فاجأ زوجته وقال لها: انتى أحسن مذيعة في مصر.

وتحدثت الإعلامية القديرة سناء منصور عن أن زوجها الراحل ساعدها كثيرًا في مشوارها الإذاعى وكان شيئًا مهمًا في حياتها، وأكدت أنها خلال فترة كنت أتخلى عن شغلى ولكن بوجوده في حياتى ظل بجوارى وساعدنى الكثير.

يذكر أن مهرجان الإبداع العربي كرم مؤخرًا خلال حفل افتتاح دورته الأولى، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بالدقى، الإعلامية سناء منصور، إلى جانب كل من: الفنان علي الحجار والمطربة لطيفة.

وروجت مؤخرًا الإعلامية سناء منصور لحملة للعلم التي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقالت في فيديو لها: لو ابنك أقل من 8 سنوات مينفعش يستخدم الموبيل غير 3 ساعات في الأسبوع، وده كلام أكبر دكاترة الصحة في الدنمارك، خاصة أن هناك دراسة تؤكد أن استخدام الموبايل بشكل كبير يؤدى إلى التوحد، ووجهت سناء رسالة لكل الأمهات أن يركزوا مع أولادهم.