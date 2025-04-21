شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بالسرقة فى بيت عصام كاريكا.. أول مقلب يتعرض له الراحل سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم عصام كاريكا جمهوره بمقطع فيديو من برنامج الكاميرا الخفية "بوليكا في بيت كاريكا" والذى استضاف خلاله الراحل سليمان عيد وخلال الحلفة اتهمه بالسرقة في مقلب كوميدى.

وقال عصام كاريكا إن الراحل سليمان عيد كان يتميز بطيبة قلبه وخفة دمه بعد رحلة فنية امتدت لسنوات، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، وهو ما سبب صدمة كبيرة لدى متابعيه وأصدقائه الفنانين، رحيله المفاجئ.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية

